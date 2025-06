Yacine Bammou part à la recherche d'une nouvelle aventure

Dunkerque ferme la boutique pour Yacine Bammou.

En fin de contrat le 30 juin, l’attaquant va plier ses affaires cet été, dans le sillage du gardien numéro 3 Ibrahim Koné et du discret Nehemiah Fernandez (8 matchs cette saison en Ligue 2), comme l’a annoncé le club sur ses réseaux. Mais contrairement à ses deux ex-coéquipiers, Bammou, lui, a vraiment existé sur le terrain.

Merci Yacine, Ibra’, Nem’ 🫶 L’aventure se termine sous les couleurs de l’USLD, mais vos efforts, votre engagement et votre passion ont marqué le Littoral. Ici, à Dunkerque, on n’oublie pas ceux qui mouillent le maillot 🤝⁰⁰Et à Tribut, vous serez toujours chez vous Bonne… pic.twitter.com/j8pshm9m8q — USL DUNKERQUE 🐬 (@usldunkerque) June 13, 2025

Aligné à 29 reprises par Luis Castro, l’ancien Nantais a planté six buts et offert quatre passes décisives. Un rendement honnête, voire précieux pour une équipe qui a su bénéficier de l’expérience de l’ancien Caennais cette saison pour aller jusqu’aux barrages d’accession à la Ligue 1 et réaliser une belle épopée en Coupe de France.

Héros malheureux du barrage retour contre Metz

Malheureusement, celui qui compte sept sélections avec le Maroc a vu son nom s’éloigner du onze de départ dans la deuxième partie de saison, jouant le rôle de joker en sortie de banc.

Il avait aussi été le héros malheureux du barrage retour face à Metz, marquant contre son camp et éliminant l’USLD de la course à la montée. Reste à attendre la suite pour Bammou, âgé de 33 ans et sûrement à la recherche d’un nouveau défi.

Le bonhomme a encore quelques buts à marquer.

