Wissam Ben Yedder devrait quitter l'Iran

Parti pour partir.

Selon les informations de L’Équipe, Wissam Ben Yedder devrait quitter son club du Sepahan SC cet été. En fin de contrat à la fin du mois de juin, l’ancien Monégasque, arrivé au mois d’avril, devrait déjà faire ses valises après six matchs et un petit but avec l’équipe qui a terminé deuxième du championnat iranien.

Pas le seul Français dans cette situation en Iran

Le contexte géopolitique plus que tendu (guerre ouverte avec Israël, et les États-Unis ont frappé les trois sites nucléaires iraniens de Fordo, Natanz et Ispahan ce dimanche) devrait fortement perturber le fonctionnement du club, où évoluent également Steven Nzonzi, Bryan Dabo, Aboubakar Kamara et l’entraîneur Patrice Carteron. Pour rappel, Ben Yedder a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour agression sexuelle, refus d’obtempérer et fraude fiscale. Depuis 2023, l’attaquant est aussi mis en examen avec son frère pour viol, tentative de viol et agression sexuelle.