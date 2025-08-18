Enzo Crivelli file vers une destination de rêve

Un très joli cou.

Vous souhaitez vous envoler vers une destination où le pays est pacifique jusqu’à la moelle et ou les femmes sont traitées d’égal à égal avec les hommes ? Alors l’Iran est fait pour vous. Wissam Ben Yedder a dû faire passer le mot puisqu’un autre ancien de Ligue 1 va désormais fouler la pelouse du Sepahan. Enzo Crivelli s’est engagé avec le club iranien jusqu’en 2027.

Un bon passage du côté de la Suisse

Il n’aura pas forcément marqué le championnat de France de ses buts (23 en 129 rencontres), la Suisse lui a néanmoins bien réussi. Sous le maillot du Servette, où il n’aura pas eu la chance de jouer sous les ordres de Jocelyn Gourvennec, l’ancien d’Angers a planté sa trentaine de buts (enfin presque). Il avait même fait trembler les filets contre Chelsea, futur vainqueur de la compétition, lors des tours préliminaires de la Ligue Conférence et contribuant au succès suisse lors du match retour (0-2, 2-1).

Pour finir en beauté, c’est raté.

