Jocelyn Gourvennec a son rond de Servette

RFP
Jocelyn Gourvennec a son rond de Servette

Encore un candidat de moins au FC Nantes pour remplacer Luis Castro.

Coach majeur d’En Avant Guingamp, Jocelyn Gourvennec a été loin d’avoir les mêmes rendements dans ses autres clubs. Nantes, Lille, Bordeaux, une belle brochette de manqués pour l’ancien joueur du Stade rennais qui a décidé de faire une longue pause (désirée ou non) entre mars 2024 et août 2025. Cette fois, c’est bien l’heure du come back pour le vainqueur de la Coupe de France 2014, qui va reprendre en main Servette, embourbé depuis la reprise dans une mauvaise série de quatre défaites et un nul.

Objectif Ligue Europa pour Gourvennec

Éliminés de la Ligue des champions par le Viktoria Plzeň (1-0, 1-3), les autres Grenats sont également mal partis en Ligue Europa, après s’être inclinés 3-1 contre Utrecht lors du match aller des barrages. Ce sera la première mission pour le vainqueur du Trophée des champions 2021 : qualifier le club de Genève en Ligue Europa puis finir devant l’OGC Nice.

Ça semble envisageable.

Yoan Severin : « Et là, la Juventus m’invite au restaurant »

RFP

