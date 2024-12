Un Clásico iranien inédit joué face à un public 100 % féminin

Quand les hommes ne sont pas là, les femmes dansent.

Ce lundi, l’Iran a vécu un Clásico pas comme les autres entre Persepolis, le club de Téhéran, et Sepahan, celui de Ispahan. Une victoire 2-1 pour les Lions jaunes d’Ispahan dans leur stade Naghsh-e-Jahan, mais surtout un match historique : seules les femmes avaient le droit de s’installer en tribune, comme le rapporte Iran Daily. Une première, qui découle d’une décision choc du comité disciplinaire après une affaire qui a enflammé les réseaux en mai dernier.

Female fans were the true winners of yesterday’s match between Sepahan and Persepolis.

This game was held with only female fans in attendance, following the disciplinary committee’s decision. https://t.co/3uI3v2LdDC pic.twitter.com/yZgqHIUyR6

— Hatam Shiralizadeh (@HatamDaddy) December 17, 2024