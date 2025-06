Un ancien pilier de Nice dans le viseur de Crystal Palace

Un Walter dans le palace.

L’actuel gardien du PSV Eindhoven, Walter Benítez, en fin de contrat avec le club néerlandais à la fin du mois, serait actuellement en discussion pour rejoindre Crystal Palace, selon The Athletic.

Un rôle de doublure en Premier League ?

Les récents vainqueurs de la FA Cup sont à la recherche d’une doublure pour pallier le futur départ de Matt Turner, en prêt à Nottingham et qui devrait s’engager avec Lyon très prochainement. L’attention des Eagles s’est donc portée sur le portier brésilien de 32 ans, qui viendrait concurrencer Dean Henderson pour le poste de numéro un.

Si le transfert devait se confirmer, Benítez découvrirait la Premier League après avoir fait une pige de trois ans aux Pays-Bas, et après six saisons passées sous les couleurs de l’OGC Nice. Durant ces trois saisons au PSV, Benítez aura remporté deux titres de champion d’Eredivisie consécutifs en 2024 et 2025, et concédé 64 buts en 46 rencontres avec le club néerlandais.

Bon courage à lui pour stopper JP Mateta à l’entraînement.

