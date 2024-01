Un retour de Karim Benzema à l’OL ? Pierre Sage répond

Et si Karim Benzema, en difficulté en Arabie saoudite, faisait son retour à l’OL ?

Le rêve – fou – de beaucoup de Lyonnais s’est carrément invité en conférence de presse ce mercredi, puisque Pierre Sage a répondu à cette rumeur pas vraiment sérieuse : « C’est plus qu’un sourire. Ce serait un grand honneur, déjà, de le rencontrer parce que je ne l’ai jamais rencontré. Je ne sais même pas s’il est libre parce que sa situation n’est pas tout à fait claire dans son club (Al-Ittihad). Il y a une histoire de vacances et de problèmes avec son club. Enfin, je lis ce qui est écrit, mais je n’en sais finalement pas plus. Pour tout dire, on entend certains bruits sur les réseaux sociaux, mais cela se limite à ça. Il n’y a pas grand-chose. »

Le rêve des fans lyonnais est aussi celui de Pierre Sage, en fait.

