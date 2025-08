Stéphane Gilli veut jouer offensif... mais réclame des renforts

« Je ne vais pas changer, c’est ce que j’ai dit. »

Avant même le début de la saison, Stéphane Gilli a annoncé la couleur en conférence de presse : bien que promu, son Paris FC présentera un visage offensif en Ligue 1. « Il y a des matchs où on pourra le faire, d’autres non… Mais ce n’est pas qu’on ne voudra pas, il y a peut-être des équipes qui vont nous priver de ballon, a ainsi prévenu l’entraîneur du club de la capitale. L’avantage qu’on a, c’est qu’en n’ayant pas trop de recrues, les principes sont assimilés parce que les garçons les connaissent. »

Cela dit, le technicien en a profité pour réclamer des renforts « à tous les postes » : « J’espère que des joueurs vont arriver et pouvoir assimiler nos principes de jeu, parce qu’il y en a beaucoup. On verra, on sait ce qu’on cherche… Vous savez très bien que c’est une période compliquée, il y a eu beaucoup d’annonces pour un milieu de terrain. On travaille, on fait des choses… Et j’espère que dans la semaine, il y aura une arrivée ou deux. »

Ce ne sera pas, en tout cas, Benjamin André.

Benjamin André rempile avec le LOSC et ne signera pas au Paris FC