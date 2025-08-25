Rasmus Højlund a des touches en Italie

Quel Erasmus pour Rasmus ?

Mis au placard à Manchester United, Rasmus Højlund est parti pour faire son retour en Serie A après deux saisons en Angleterre (26 buts en 95 apparitions). Le Danois révélé à l’Atalanta est pisté de près par Naples, notamment depuis l’annonce de la blessure de Romelu Lukaku, mais aussi par l’AC Milan, revenu à la charge après la visite médicale ratée de Victor Boniface, rapporte la Gazzetta dello Sport.

Avantage Conte

Les champions d’Italie en titre ont une longueur d’avance sur les Rossoneri, mais restent vigilants quant à un retournement de situation de dernière minute. Il ne resterait qu’une poignée de détails à régler entre le joueur et Naples pour un prêt avec option d’achat, mais comme l’explique le quotidien italien : « Le dernier kilomètre est le plus compliqué à parcourir ». L’avant-centre de 22 ans devrait prendre une décision quant à son avenir dans les prochains jours.

Tout ça pour revenir à Bergame dans deux saisons…

