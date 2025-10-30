S’abonner au mag
  • Italie
  • Naples

Comment Naples a jeté (sans le vouloir) Harry Maguire dans les bras de Manchester United

SF
Comment Naples a jeté (sans le vouloir) Harry Maguire dans les bras de Manchester United

Remontons le temps, direction 2018.

On est à Naples, dans le sud de l’Italie, et un certain Carlo Ancelotti vient de poser ses valises dans la cité parthénopéenne. Le club, orphelin de Maurizio Sarri parti jouer à « Sarri-ball » à Chelsea après avoir été limogé par son président, Aurelio De Laurentiis, entame une nouvelle ère. Mais dès l’arrivée de Don Carlo, un petit grain de sable vient perturber la dolce vita.

Invité de l’émission désormais culte Zack en roue libre du youtubeur et streameur Zack Nani, Kalidou Koulibaly a raconté les dessous d’un transfert avorté qui aurait pu changer sa carrière : un départ à Manchester United pour… 100 millions d’euros. Oui, oui, cent millions.

« Si tu pars, je démissionne »

« J’avais une offre de 100 millions de Manchester United à l’époque, le club refuse. Ancelotti vient me voir et me dit : « Je suis venu cette année pour gagner le championnat. » Il me demande ce que je compte faire, je lui réponds : « Je vais partir, pourquoi ? ». Et là, il me dit : « Non, on a reçu l’offre mais tu pars pas. Si tu pars, je démissionne ». » Sacrée pression.

Une manœuvre coach, et une énième démonstration de l’obstination du président Aurelio De Laurentiis, qui n’a jamais eu peur de refuser des montagnes de billets. Pour l’époque et toujours actuellement, ce transfert aurait été le plus cher de l’histoire pour un défenseur, battant même celui, ironique ou iconique, du légendaire Harry Maguire, recruté l’année suivante par… Manchester United pour 87 millions d’euros.

En disant non à 100 millions, De Laurentiis a non seulement gardé son roc, mais il a surtout sauvé Manchester United d’un énorme trou dans la caisse. Et leur a même permis, un an plus tard, de recruter leur héros Harry Maguire.

Rasmus Højlund a des touches en Italie

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!