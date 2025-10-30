Comment Naples a jeté (sans le vouloir) Harry Maguire dans les bras de Manchester United

Remontons le temps, direction 2018.

On est à Naples, dans le sud de l’Italie, et un certain Carlo Ancelotti vient de poser ses valises dans la cité parthénopéenne. Le club, orphelin de Maurizio Sarri parti jouer à « Sarri-ball » à Chelsea après avoir été limogé par son président, Aurelio De Laurentiis, entame une nouvelle ère. Mais dès l’arrivée de Don Carlo, un petit grain de sable vient perturber la dolce vita.

Invité de l’émission désormais culte Zack en roue libre du youtubeur et streameur Zack Nani, Kalidou Koulibaly a raconté les dessous d’un transfert avorté qui aurait pu changer sa carrière : un départ à Manchester United pour… 100 millions d’euros. Oui, oui, cent millions.

« Si tu pars, je démissionne »

« J’avais une offre de 100 millions de Manchester United à l’époque, le club refuse. Ancelotti vient me voir et me dit : « Je suis venu cette année pour gagner le championnat. » Il me demande ce que je compte faire, je lui réponds : « Je vais partir, pourquoi ? ». Et là, il me dit : « Non, on a reçu l’offre mais tu pars pas. Si tu pars, je démissionne ». » Sacrée pression.

🚨😱 En 2018, Naples & De Laurentiis ont refusé une offre de 100 millions d'€ pour un transfert de Kalidou Koulibaly à Man. United pic.twitter.com/CfIymq0QEc — ZackNaniTV (@ZackNaniTV) October 29, 2025

Une manœuvre coach, et une énième démonstration de l’obstination du président Aurelio De Laurentiis, qui n’a jamais eu peur de refuser des montagnes de billets. Pour l’époque et toujours actuellement, ce transfert aurait été le plus cher de l’histoire pour un défenseur, battant même celui, ironique ou iconique, du légendaire Harry Maguire, recruté l’année suivante par… Manchester United pour 87 millions d’euros.

En disant non à 100 millions, De Laurentiis a non seulement gardé son roc, mais il a surtout sauvé Manchester United d’un énorme trou dans la caisse. Et leur a même permis, un an plus tard, de recruter leur héros Harry Maguire.

