L'AC Milan change de cible en attaque

Victor fait bonne figure.

Si l’AC Milan avait rendu public son intérêt pour Rasmus Højlund, les Rossoneri se sont finalement tournés vers sur une option moins coûteuse en la personne de Victor Boniface, selon la Gazzetta dello Sport. L’avant-centre de 24 ans serait en passe de quitter le Bayer Leverkusen pour un prêt de 5 millions d’euros assorti à une option d’achat, entre 25 et 27 millions, soit 10 millions de moins que Højlund, explique le quotidien sportif italien.

Attention : colis fragile

L’international nigérian constitue néanmoins une option plus risquée que le Danois. Boniface a subi deux ruptures des ligaments croisés en 2020 et 2021, et ses dernières blessures l’ont éloigné des terrains une bonne partie de la saison dernière.

Au meilleur de sa forme, il avait inscrit 21 buts et 10 passes lors de la saison du titre avec le Bayer. L’AC Milan mise sur lui pour apporter de la concurrence à Santiago Giménez au poste de numéro neuf.

Pendant ce temps-là, Højlund fait un toro avec Jadon Sancho et Alejandro Garnacho.

