Mis à l'écart par Manchester United, Rasmus Højlund pourrait revenir en Serie A

Oh, encore un flop de Manchester United.

Acheté pour plus de 70 patates, aucune action mémorable si ce n’est des loupés et une revente à moindre coût deux saisons plus tard, voici le joli parcours d’un achat prometteur de Manchester United. Pas retenu pour la rencontre face à Arsenal, Rasmus Højlund fait partie de cette catégorie, comme de nombreux joueurs passés par les Red Devils. Heureusement pour lui (et pour le club), l’AC Milan devrait rapidement passer à l’attaque pour s’octroyer les services de l’attaquant danois.

« Une bonne option pour nous »

Sur la chaîne de télévision Médiaset, le directeur sportif milanais a confirmé l’intérêt du club italien. « Højlund est une bonne option pour nous, a-t-il déclaré. On l’évalue en ce moment, mais le mercato est imprévisible. » En même temps, les protégés d’Allegri n’ont plus beaucoup de cartouches offensives en ce début de saison.

Christian Pulisic et Rafael Leão ont bien été alignés en pointe ce dimanche en Coupe d’Italie lors du succès 2-0 contre Bari, mais cela risque d’être plus compliqué dans la durée. Alors quoi de mieux que de relancer un ancien crack de Serie A, qui avait surnagé, du moins pour United, lors de sa première saison en Italie avec dix buts et quatre passes décisives en 34 rencontres ?

D’un monument abîmé à un autre.

