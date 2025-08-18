S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Mis à l'écart par Manchester United, Rasmus Højlund pourrait revenir en Serie A

RFP
Mis à l'écart par Manchester United, Rasmus Højlund pourrait revenir en Serie A

Oh, encore un flop de Manchester United.

Acheté pour plus de 70 patates, aucune action mémorable si ce n’est des loupés et une revente à moindre coût deux saisons plus tard, voici le joli parcours d’un achat prometteur de Manchester United. Pas retenu pour la rencontre face à Arsenal, Rasmus Højlund fait partie de cette catégorie, comme de nombreux joueurs passés par les Red Devils. Heureusement pour lui (et pour le club), l’AC Milan devrait rapidement passer à l’attaque pour s’octroyer les services de l’attaquant danois.

« Une bonne option pour nous »

Sur la chaîne de télévision Médiaset, le directeur sportif milanais a confirmé l’intérêt du club italien. « Højlund est une bonne option pour nous, a-t-il déclaré. On l’évalue en ce moment, mais le mercato est imprévisible. » En même temps, les protégés d’Allegri n’ont plus beaucoup de cartouches offensives en ce début de saison.

Christian Pulisic et Rafael Leão ont bien été alignés en pointe ce dimanche en Coupe d’Italie lors du succès 2-0 contre Bari, mais cela risque d’être plus compliqué dans la durée. Alors quoi de mieux que de relancer un ancien crack de Serie A, qui avait surnagé, du moins pour United, lors de sa première saison en Italie avec dix buts et quatre passes décisives en 34 rencontres ?

D’un monument abîmé à un autre.

Luka Modrić a fait ses débuts avec l'AC Milan en Coupe d'Italie

RFP

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine