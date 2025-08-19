S’abonner au mag

Monaco rassure tout le monde sur l'avenir de Denis Zakaria

RFP
Pas touche au capitaine.

40 pépettes proposées, un salaire que l’on imagine XXL, la supposée offre d’Al-Ahli pour Denis Zakaria semblait difficile à refuser. Au grand malheur de Monaco, qui aurait pu perdre son capitaine, et du championnat de France, qui aurait pu laisser filer un milieu de terrain fiable et incontournable la saison dernière sur le Rocher.

« Il n’y aura pas de départ »

Tout cela n’arrivera pas : Zakaria va rester sur la Côte d’Azur pour une saison de plus. Le club monégasque a confirmé sa volonté de garder son joueur, coûte que coûte. « Il n’y aura pas de départ, d’ici la fin du mercato, de son capitaine Denis Zakaria », malgré « un intérêt d’un club saoudien », a confirmé le club de la Principauté pour « clarifier la situation ».

Les supporters monégasques en seront donc ravis, eux qui avaient demandé à leur direction de garder le joueur afin de ne pas remettre en cause le projet sportif du club.

Tout faire reposer sur les épaules de Pogba, ça aurait été un poil risqué.

Monaco pourrait perdre son capitaine d'ici la fin du mercato

