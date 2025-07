Pierre Sage comprend le départ de Neil El Aynaoui

25 millions d’euros.

Oui, Neil El Aynaoui devrait rapporter pas moins de 25 millions d’euros à Lens en partant à la Roma. Alors forcément, les dirigeants du club français se frottent les mains. Même Pierre Sage, entraîneur des Sang et or, se montre compréhensif au sujet du transfert du joueur de 24 ans.

« Je considère toujours que lorsqu’un joueur a une opportunité et que le club s’y retrouve, tout va bien », a ainsi indiqué le technicien en conférence de presse. Avant de réclamer un remplaçant : « Maintenant, c’est sûr que l’équipe est démunie d’un joueur important. Mais on doit faire avec, et il va aussi falloir qu’on réajuste notre effectif dans ce secteur de jeu. »

Attention, il reste tout de même une visite médicale à passer.

