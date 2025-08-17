Manchester City lâche un de ses joyaux

Il a 22 ans, mais Manchester City n’a pas le temps.

Présent au club (où il a été formé) depuis plus d’une décennie, James McAtee quitte finalement les Sky Blues malgré son talent prometteur : ce samedi 16 août 2025, sur les réseaux sociaux, Nottingham Forest a en effet officiellement annoncé l’arrivée de la jeune pépite.

L’Anglais a signé un contrat avec les Reds qui court jusqu’en juin 2030 et aurait coûté plus de 25 millions d’euros selon les informations du site Transfermakt, voire même 35 millions en ajoutant les bonus (alors qu’il est actuellement valorisé à vingt millions).

L’antivirus est transféré dans un nouvel ordinateur.

Haaland, Cherki et Manchester City mordent les Wolves