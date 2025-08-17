S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Manchester City lâche un de ses joyaux

FC
Manchester City lâche un de ses joyaux

Il a 22 ans, mais Manchester City n’a pas le temps.

Présent au club (où il a été formé) depuis plus d’une décennie, James McAtee quitte finalement les Sky Blues malgré son talent prometteur : ce samedi 16 août 2025, sur les réseaux sociaux, Nottingham Forest a en effet officiellement annoncé l’arrivée de la jeune pépite.

Tweet

L’Anglais a signé un contrat avec les Reds qui court jusqu’en juin 2030 et aurait coûté plus de 25 millions d’euros selon les informations du site Transfermakt, voire même 35 millions en ajoutant les bonus (alors qu’il est actuellement valorisé à vingt millions).

L’antivirus est transféré dans un nouvel ordinateur.

Haaland, Cherki et Manchester City mordent les Wolves

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine