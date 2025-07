L’étonnant point de chute de Brandão en Europe

Cette fois, il a touché au poste d’entraîneur !

On le connaissait pour ses coups de casque rageurs (Thiago Motta n’est pas près de l’oublier) avec l’OM, Saint-Étienne ou Bastia. Le voici désormais coach. Brandão a été nommé entraîneur principal des U23 du Racing Club Luxembourg, l’équipe réserve du club.

Une première en tant que coach principal

L’ancien attaquant brésilien de 45 ans, qui a définitivement raccroché les crampons en janvier 2018, va vivre sa première vraie expérience en solo, après des passages comme adjoint à Londrina (D2 brésilienne) et à Virton (Belgique) la saison dernière.

Les Espoirs du club luxembourgeois, qui ont terminé deuxièmes de leur groupe en Classe 2 en 2025, seront désormais entre les mains d’un ancien joueur qui totalise 486 matchs pros, 164 buts, et un palmarès bien fourni (trois titres en Ukraine, un en France et trois Coupes de la Ligue). Essentiellement composée de joueurs U23, l’équipe luxembourgeoise pourra s’appuyer sur l’expérience et le tempérament du tout nouveau technicien brésilien.

Les bancs de la Ligue des talents, ce n’est pas pour maintenant.

