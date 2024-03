Vincent Hognon lourdé par Grenoble

Conflit d’Hognon.

Septième de Ligue 2 après une série de cinq défaites consécutives, le Grenoble Foot 38 a décidé de se séparer de son entraîneur, Vincent Hognon, afin de redonner un coup de fouet à son équipe. « Cette saison, la très belle première partie a fait naître de réels espoirs et conduit le GF38 à la 3e place du classement à la trêve, écrit le club. Depuis janvier, la dynamique s’est inversée, et l’équipe n’a récolté que 6 points sur 27 possibles. Ce qui a conduit à l’accord des parties. »

Arrivé à Grenoble au Nouvel An 2022, l’ancien défenseur central nancéien et stéphanois rend son tablier sur un revers à domicile contre Laval, lundi (0-2). Avant le GF38, il avait dirigé Nancy, Metz et Hesperange. Les Grenoblois sont actuellement à deux points de la cinquième place, qualificative pour les barrages d’accession à la Ligue 1.

Sur quel banc rebondira Hognon ? Les paris sont ouverts.