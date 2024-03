Laval s’offre Grenoble et s’affirme dans la course à la montée

Grenoble 0-2 Laval

Buts : Pagis (31e), Labeau (73e S.P.)

Et de cinq !

Le GF38 a subi une cinquième défaite consécutive en championnat ce lundi. Cette fois, c’est Laval qui a endossé le costume du bourreau, alors que les Mayennais n’avaient gagné qu’une fois sur leurs cinq derniers matchs. Pablo Pagis (31e) et Rémy Labeau, sur penalty (73e), permettent à Laval de frapper fort dans la course à la montée : troisièmes, les Tango n’ont plus que deux points de retard sur Angers, et quatre sur le leader, Auxerre. Grenoble reste pour sa part collé au septième rang, en zone de turbulences.

Attention au crash.

