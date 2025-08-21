Le fils de Joey Starr devrait quitter Reims pour tenter l'aventure en Azerbaïdjan

Voyage en terre inconnue.

Selon nos informations, Matisse Morville, le fils de Joey Starr, devrait quitter Reims pour s’envoler vers une destination bien lointaine. Le portier de 19 piges, qui n’a joué qu’à deux reprises avec la N3 du SDR, devrait rebondir en D2 azerbaïdjanaise et plus précisément au Cebrayil FK. Un club qui a terminé à la 7e place (sur 10) la saison dernière.

Un cinquième club en sept ans

Formé au Paris Université Club, le gardien avait fait une pige d’un an avec Villejuif, avant d’intégrer le centre de formation d’Auxerre pendant quatre ans. Il s’était notamment distingué en Coupe Gambardella, en février 2023, en étant héroïque lors d’une séance de tirs au but face à Lille en huitièmes de finale.

Il avait rejoint Reims l’été suivant, toujours pour poursuivre son apprentissage en U19, sans avoir par la suite pu postuler à une place dans le groupe pro de l’équipe reléguée en Ligue 2 en fin de saison dernière.

À 19 ans, il a encore le temps de voir venir. Et de découvrir une autre culture en Azerbaïdjan si son départ venait à être confirmé.

