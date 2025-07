Kyle Walker-Peters reste en Premier League

Il est anglais, évolue au poste de latéral et change de club cet été.

Mais contrairement à Kyle Walker, qui est passé de Manchester City à Burnley, Kyle Walker-Peters porte un nom composé et a choisi West Ham : après cinq années passées à Southampton, l’arrière droit a signé un contrat de trois saisons en faveur des Hammers.

West Ham United is delighted to announce the signing of England international defender Kyle Walker-Peters ✍️

— West Ham United (@WestHam) July 20, 2025