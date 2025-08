João Palhinha tente de rebondir en Angleterre

Ça ressemble à un petit fiasco, tout de même.

Acheté plus de 50 millions d’euros à Fulham par le Bayern Munich en 2024, João Palhinha n’a jamais réussi à vraiment s’imposer ni à véritablement convaincre en Allemagne. Si bien qu’un an plus tard, voilà le Portugais prêté par le club bavarois à Tottenham pour une saison comme les rumeurs le sous-entendaient.

La transaction, qui inclut une option d’achat, va tout de même coûter cinq millions aux Spurs. Mais s’il souhaite retrouver son excellent niveau affiché avec les Cottagers, le milieu de terrain défensif de 30 ans va rapidement devoir se remettre dans le bain.

Sinon, le qualificatif « feu de paille » pourrait lui être adressé…

