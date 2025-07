Benjamin Lecomte vient faire banquette à Fulham

Benjamin The count.

Puisqu’il fallait se trouver une porte de sortie après la descente de Montpellier, Benjamin Lecomte a décidé d’aller voir là-haut, en Angleterre, en s’engageant avec Fulham. Après l’Espagne, où il était resté un an et demi en prêt entre 2021 et 2022 (Atlético, puis Espanyol), le semi-international français (jamais lancé chez les Bleus, mais plusieurs fois présent aux rassemblements) va donc passer une tête en Premier League, où les Cottagers trustent le ventre mou depuis plusieurs saisons. À 34 ans, l’ancien Lorientais et Monégasque va surtout pouvoir tranquillement se poser sur le confortable banc de Craven Cottage.

Adding to our GK unit. 🧤 We’re delighted to confirm the signing of Benjamin Lecomte! — Fulham Football Club (@FulhamFC) July 26, 2025

En attendant que le titulaire Bernd Leno se casse quelque chose.

