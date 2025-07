Alassane Pléa quitte la Bundesliga

Le parfait remplaçant de Luuk.

Un jour après avoir annoncé l’arrivée de Kiliann Sildillia, le PSV continue sa braderie française en ce mois de juillet. Les Néerlandais ont bien compris que c’était les soldes et qu’il fallait recruter intelligemment.

« J’aime sa philosophie et sa façon de jouer »

Coup de bol, ils sont parvenus à chiper Alassane Pléa au nez et à la barbe des Saoudiens et des Lillois pour trois millions d’euros. Un vrai plus pour le PSV qui jouera la Ligue des champions la saison prochaine et qui va permettre à l’ancien du Borussia Mönchengladbach de retrouver la coupe aux grandes oreilles, quatre ans après l’avoir jouée pour la dernière fois.

Voici Alassane Pléa 👤🇫🇷 — PSV (@PSV) July 17, 2025

« Je ne connais que de bonnes histoires sur le club et je connais aussi l’entraîneur : M. Bosz. J’aime sa philosophie et sa façon de jouer. C’est un plus qu’il maîtrise la langue française », a complimenté l’ancien Lyonnais en parlant de son nouveau coach dans le communiqué du club. On comprend que la langue soit importante pour le Français de 32 ans qui a déjà dû se coltiner sept ans d’allemand et qui va maintenant s’engager pour trois ans chez les Néerlandais, qui possèdent une bien jolie langue.

Au moins, il ne sera pas dépaysé.

