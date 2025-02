Menacées lors d’un match amateur, trois arbitres espagnoles se barricadent dans leur vestiaire

Escalade de violences dans le foot amateur espagnol.

Vendredi dernier, un match amateur opposant les deux équipes rivales du CD Teldecosta et du CD Arena Futboltec, aux îles Canaries, a complètement dégénéré. Si bien que le trio arbitral féminin désigné ce jour-là a été obligé de se barricader dans son vestiaire à l’aide d’un balai à serpillière, en l’absence de clés, après qu’une bagarre a longuement interrompu la rencontre à partir de la 77e minute, comme rapporte le journal local La Provincia et Marca. Jusqu’à son interruption à cette minute-là, le score était de 2-0 en faveur des visiteurs.

C’est en effet dans le dernier quart d’heure que le ton est monté, au point de voir une baston éclater de l’autre côté du terrain, avec un joueur de l’équipe de Teldecosta frappant l’un de ses adversaires à la poitrine. L’arbitre centrale aurait alors exclu le mauvais joueur, sous-entend le rapport consulté par nos confrères espagnols : « Cette expulsion n’a pas pu être démontrée, car à ce moment-là, du côté opposé de l’action, plusieurs joueurs des deux équipes ont commencé à s’affronter. »

« On va vous tuer, bande de salopes »

De quoi faire entrer les joueurs de Teldecosta dans une colère noire, dépassant toute raison. Chose pour laquelle le trio arbitral se décide à rentrer une première fois au vestiaire, le temps que la situation s’apaise. C’est malheureusement tout le contraire qui s’est produit. De retour sur le terrain, les arbitres ont constaté une véritable escalade de violences : vingt personnes avaient envahi le terrain, un joueur de Teldecosta avait violemment frappé un supporter au visage et le numéro 7 de l’équipe visiteuse était pris à partie par des joueurs locaux et des supporters.

Se sentant grandement en danger, les trois femmes arbitres se sont de nouveau réfugiées au vestiaire jusqu’à s’y enfermer, étant donné que plusieurs joueurs les poursuivaient cette fois. « On va vous tuer bande de salopes », aurait prononcé l’un d’eux selon le rapport. Les responsables du CD Arena Futboltec sont restés à la porte pour protéger le corps arbitral, en attendant l’arrivée de la police dix minutes plus tard et la mise hors de danger des trois arbitres. Un temps de latence qui a permis aux joueurs et aux supporters de l’équipe locale de fuir les lieux.

La bêtise, poussée à son paroxysme.

