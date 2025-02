Medhi Benatia parle des problèmes comportementaux de ses recrues

Benatia dit les termes.

Dans une longue interview accordée à L’Équipe, Medhi Benatia a abordé de nombreux sujets depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille en tant que dirigeant. Fidèle à son franc-parler, le Marocain a évoqué les départs de Lilian Brassier, Elye Wahi et Ismaël Koné cet hiver avec franchise. Alors que ces trois joueurs faisaient partie des grandes arrivées du mercato estival olympien, ils sont partis par la petite porte pendant le mois de janvier.

Le directeur du football marseillais pointe du doigt la faiblesse mentale de certains d’entre eux pour expliquer leurs échecs : « Tu recrutes un joueur sur du scouting, par vidéo, en se déplaçant à des matchs, via des échanges téléphoniques, furtifs aussi dans un restaurant. […] Son caractère, tu ne le découvres qu’après la signature. Au début, tout est beau, tout est rose. Mais quand le joueur commence à faire deux, trois matchs sur le banc, quand il te fait des réflexions parce qu’on lui demande plus, dans l’intensité, sur la rigueur, le travail, le sacrifice, la réaction au ballon perdu et qu’il répond : “C’est la faute de l’autre, pas la mienne” ou “c’est le coach”, etc., là, tu te dis : ça va être plus compliqué que prévu pour en tirer le maximum. »

Si prévisible pour Wahi

Dans le cas d’Elye Wahi, Benatia était pourtant prévenu. Les problèmes de comportement du jeune Français avaient déjà été ébruités à Montpellier et à Lens. Pourtant, l’OM a tout de même voulu parier sur lui. Medhi Benatia explique cela : « On a toujours été très clairs : “Voilà comment tu interprètes ton métier, voilà ce que moi je vais te demander.” Réponse : “Ok, ok, ok…” Je ne suis pas dans la police, je peux être là pour les joueurs, matin, midi et soir, ça ils le savent, mais je dois mettre un cadre, une discipline, un environnement de travail. Celui qui ne peut pas répondre à ça, je n’ai pas de problème à m’asseoir et trouver des solutions. »

Un peu de franchise, ça fait du bieng.

