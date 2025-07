M’Baye Niang accusé d’escroquerie par une conciergerie de luxe

Deux Patek Philippe, une Rolex, deux plaques en or gravées aux diamants noirs et quatre bracelets en or blanc. La liste de courses de M’Baye Niang a de quoi faire des envieux. Sauf que VMV, une conciergerie de luxe suisse, n’aurait pas été payée après avoir honoré la livraison au footballeur, selon le récit de L’Équipe. La facture s’élevait alors à 253 990 euros, alors que la société l’aurait relancé à plusieurs reprises, recevant des réponses évasives de l’attaquant évoluant à l’époque aux Girondins de Bordeaux.

La justice bordelaise a débouté la société suisse

En 2021, VMV aurait envoyé un huissier au club bordelais et au footballeur, qui aurait alors répondu ceci : « Je vais contacter mon avocat car je pensais qu’un accord avait été trouvé. » Avant de saisir la justice bordelaise, qui l’a déboutée par deux fois, en première instance et en appel, de l’intégralité de ses demandes, principalement pour un manque de formalisme, selon le quotidien.

Il n’a pas été démontré que la signature figurant en bas du bon de livraison était celle de Niang, selon les magistrats. En outre, les échanges Whatsapp ne caractérisent pas un « rapport de confiance » qui compenserait la signature d’un contrat en bonne et due forme. Dans son arrêt rendu le 18 mars dernier, la cour d’appel de Bordeaux n’a pas retenu non plus « l’usage » allégué par VMV, expliquant que ce type de livraison se fait sur la base d’un « rapport de confiance ». VMV se dit toujours victime d’escroquerie, quand le camp du joueur conteste tout délit en évoquant l’hypothèse d’une collaboration commerciale.

