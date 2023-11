Mbappé en soirée à l’Olympia après son triplé à Reims

Un triplé, ça s’arrose.

Après avoir pris l’avion de Clermont à Paris pour assister au combat de Cédric Doumbé début octobre, Kylian Mbappé a une nouvelle fois vécu un après-match chargé. Cette fois, la courte distance entre Reims et Paris a permis au Français, auteur d’un triplé à Delaune entre 17h et 18h45, de finir son samedi à l’Olympia, en plein Paris. À l’affiche de la plus mythique des salles parisiennes ? Le groupe Rockaway, du célèbre batteur… Christian Jeanpierre. Aux côtés de l’ancien présentateur de Téléfoot, quelques noms ronflants de la musique comme Jean-Louis Aubert ou Gaëtan Roussel, mais ce n’est pas pour eux que le Kyks a expédié sa douche à Reims.

S’il a tenu à se montrer en fin de soirée, c’est parce que ce concert était au profit de Premiers de cordée, association qui vient en aide aux enfants malades ou en situation de handicap grâce au sport, et parrainée par Kylian Mbappé. « J’ai passé une superbe soirée. J’ai essayé de faire le plus vite possible pour venir. J’ai mis un peu de temps, mais mieux vaut tard que jamais. C’est toujours un plaisir de voir que tous les gens qui sont là partagent les mêmes valeurs que nous et notre association. Le but, c’est d’aider et de transmettre. C’était le but de ce spectacle. Vu les regards et les sourires, je pense que ça s’est pas trop mal passé », a lancé KM7.

