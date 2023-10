Les joueurs du PSG se régalent devant Doumbé-Zebo

Kyks-boxing.

Faute d’en avoir pris sur la pelouse de Clermont un peu plus tôt ce samedi, les joueurs du Paris Saint-Germain se sont offert un petit plaisir dans la foulée. Kylian Mbappé et sa bande – composée notamment d’Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé ou encore Layvin Kurzawa – ont en effet chopé un retour express pour la capitale afin d’assister au combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo.

🤯💥 Mbappé et les joueurs du PSG choqués par le KO en 5 secondes de Doumbé sur Zebo au PFL Paris 🇫🇷 ! 🚨 Exclu @RMCSportCombat pic.twitter.com/5ON0rAqs8N — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) September 30, 2023

Un combat expédié en cinq secondes par le kick-boxeur franco-camerounais. L’occasion pour Kyks et ses potes de se laisser aller devant des caméras qui n’attendaient que ça. Alors réactions surjouées ou vrai plaisir pris ?

En attendant, c’est toujours plus intéressant que le résumé de leur match face à Clermont.

