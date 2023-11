Mbappé champagne, Paris leader

Reims 0-3 PSG

Buts : Mbappé (3e, 59e, 82e) pour le PSG

Douze journées et trois mois de compétition, voilà ce qu’il a fallu au PSG version Luis Enrique pour s’installer enfin en tête du championnat qu’il est censé forcément gagner en mai prochain. Cette victoire à Reims n’est pas la plus contrôlée de sa saison, mais quand Kylian Mbappé est aussi clinique et que Gianluigi Donnarumma est aussi concentré, pas grand-chose ne peut leur arriver.

Pas content ? Triplé

Le champion du monde 2018, vexé de sa 3e place au dernier Ballon d’or, est en mission. Et c’est Reims qui a pris. Voici ses 11e, 12e et 13e buts de la saison, déjà. Pas le plus en vue si on prend la partie dans sa globalité, Mbappé a été impactant quasiment à chaque fois qu’une situation s’est présentée. D’abord avec cette reprise splendide au second poteau, en plat du pied, sur un centre du droit d’Ousmane Dembélé (0-1, 3e). Puis sur ce caviar que Gonçalo Ramos a vendangé dans les grandes largeurs (45e). Mbappé a ensuite mis fin à tout espoir champenois, bien présent pour reprendre ce service de Carlos Soler (0-2, 59e). Il est passé tout proche du triplé une première fois, mais Yehvann Diouf était présent (67e). Avant de claquer son coup du chapeau dans un fauteuil (0-3, 82e). Un premier triplé en Ligue 1 depuis août 2022, à Lille (1-7). Yehvann Diouf s’est interposé pour éviter un quadruplé (84e), avant que la barre transversale ne renvoie une nouvelle tentative (85e), dans une fin de match débridée.

Un Gigio des grands soirs

Mais ce score large, on peut le dire, ne reflète pas à 100% la physionomie d’une rencontre où Reims a laissé passer sa chance en première période. Entre les deux premiers buts de Mbappé, Paris a souffert, et pas qu’un peu. L’ouverture du score parisienne a en fait lancé les Rémois. L’occasion alors d’une belle opposition tactique entre le bloc Luis Enrique et le bloc Will Still. Reims exerçant un fort pressing, avec de nombreuses récupérations de balle à la clé. Oui mais voilà, question finition, Reims a été en panne. D’abord car il lui a manqué un vrai numéro 9 de métier. Will Still a fait le choix d’un Marshall Munetsi en pointe. Si le Zimbabwéen a donné de sa personne question courses, ce n’est pas un buteur, on le sait. Il y a ce manque offensif, oui, mais surtout la sacrée performance de Gianluigi Donnarumma ! L’Italien a été tout simplement infranchissable. Six arrêts pour un plein de confiance pour lui, qui en a toujours besoin. On retient cette parade sur Amir Richardson (41e) et surtout devant Munetsi encore sur corner (71e). C’est le sixième clean sheet de sa saison en championnat. Le cinquième succès de suite des Parisiens en Ligue 1, combiné au match nul de l’OGC Nice à Montpellier vendredi soir (0-0), place donc le PSG tout en haut du championnat.

Reims (3-4-3) : Y. Diouf – Agbadou, Okumu, Abdelhamid – Foket (Khadra, 70e), Matusiwa, Richardson (O. Diakité, 70e), De Smet (Wilson-Esbrand, 76e) – Daramy (Diakhon, 83e), Ito, Munetsi. Entraîneur : Will Still.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Soler (L. Hernandez, 81e), Marquinhos, Skriniar, Mukiele – F. Ruiz, Zaïre-Emery, Lee (Ndour, 77e) – O. Dembélé (Barcola, 74e), Mbappé, G. Ramos (Vitinha, 46e). Entraîneur : Luis Enrique.

