Maxime Dupé tout proche d’Anderlecht

Maxime Dupé a trouvé son point de chute.

Libre comme l’air depuis la fin de son contrat avec Toulouse, fin juin, le gardien de 30 ans se dirige tout droit vers la Belgique, et plus précisément vers Anderlecht. Comme révélé par la Dernière Heure et confirmé par L’Équipe, l’ancien Nantais devrait passer sa visite médicale lundi. Également approché par le Club Bruges, qui souhaitait faire de lui la doublure de Simon Mignolet, il aurait finalement donné la priorité au RSCA, où la place de numéro 1 lui semble promise. Un contrat de deux ans (plus une année en option) l’y attendrait.

Après trois saisons passées sur les bords de la Garonne, dont la dernière – plutôt convaincante – en Ligue 1, le portier originaire du Morbihan n’avait pas trouvé d’accord avec ses dirigeants dans l’optique d’une éventuelle prolongation. Il a donc quitté le TFC en même temps que Branco van den Boomen, Stijn Spierings, Brecht Dejaegere et Rhys Healey, eux aussi arrivés en fin de contrat.

Des Violets aux Mauves : au moins, Dupé ne sera pas trop dépaysé.

