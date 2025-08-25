Maxence Lacroix paye sa tournée à 800 supporters de Crystal Palace

On dit merci Maxence.

Offrir un nul terne lors de la deuxième journée de Premier League ? Classique. Offrir une tournée de softs à tout un bloc de tribune pour faire oublier l’ennui ? Moins banal. Ce dimanche, Selhurst Park n’a pas vibré plus que ça devant le nul entre Crystal Palace et Nottingham Forest (1-1). Mais pour 800 spectateurs assis pile au rang 5, cette rencontre avait une saveur particulière : le défenseur français Maxence Lacroix, porteur du numéro 5, a offert une boisson non alcoolisée (coup dur pour certains) à tout son rang.

Maxence Lacroix has bought everybody in Row 5 a free soft drink. We might not be happy with the transfer activity but the culture is second to none… #CPFC pic.twitter.com/KbtwL1nBx4 — James (@jamesmbyrne) August 24, 2025

Inspiration made in Patrick Bamford

L’ancien joueur de Wolfsburg, arrivé chez les Eagles en 2024, n’a pas inventé le concept mais s’est inspiré de Patrick Bamford, qui l’avait déjà testé en avril dernier. De retour en Premier League, l’attaquant de Leeds, à l’unique sélection avec l’Angleterre, avait craqué 5 000 livres (5 700 €) pour offrir un verre à tous les fans présents lors du carton contre Bristol City (4-0). Un pourboire pour le Peacock, et une addition pour les Pirates.

Lacroix, lui, a visé plus modeste : un seul rang, mais il a compris qu’il n’y a pas que les tacles qui comptent, il y a aussi les petites attentions.

Grealish brille pour ses débuts à domicile, pas de vainqueur entre les Européens Palace et Forest