Mauvaise opération pour Auxerre, accroché par Clermont

Auxerre 1-1 Clermont

Buts : Touré (36e) pour l’AJA // Khaoui (54e) pour le CF63

La course au maintien va tenir tout le monde en haleine jusqu’à la fin de la saison.

Devant au score, à domicile, l’AJ Auxerre a finalement concédé un match nul (1-1) ce dimanche face à Clermont qui ne fait pas les affaires des Bourguignons. Ces derniers manquent d’ailleurs le début de rencontre et serrent les fesses à plusieurs reprises, mais Grejohn Kyei écrase complètement sa frappe sur son face-à-face avec Andrei Radu (4e), alors que Neto Borges croise un peu trop sa tentative (8e). L’AJA pointe progressivement le bout de son nez par l’intermédiaire de Gauthier Hein (11e, 32e) et fait exploser l’Abbé-Deschamps peu avant la pause : Isaak Touré rate son contrôle orienté, mais M’Baye Niang sent bien le coup et remise pour son jeune partenaire imposant (20 ans, 2,06 mètres) qui expédie un extérieur du pied gauche dans le petit filet opposé (1-0, 36e). Pas mal, pour un premier but en pro.

Malgré cette ouverture du score, les Auxerrois retombent dans leurs travers au retour des vestiaires (51e) et craquent à la suite d’une frappe contrée d’Elbasan Rashani qui revient sur Borges : ce dernier adresse un centre à Saîf-Eddine Khaoui, qui n’a plus qu’à conclure tranquillement (1-1, 54e). La réaction immédiate de Han-Noah Massengo, qui trouve le poteau sur une frappe en angle fermé (57e), ne suffira pas à donner de l’air à cette formation auxerroise toujours au bord de la zone de relégation (16e, 34 points).

Heureusement qu’il y a le FC Nantes pour assurer les arrières de l’AJA…

Auxerre (3-4-2-1) : Radu – Raveloson, Jubal, Touré (Jeanvier, 73e) – Zedadka, Massengo (Sakhi, 69e), Touré, Mensah – Hein (Sinayoko, 80e), Da Costa (Perrin, 80e) – Niang (Abline, 68e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

Clermont (3-4-2-1) : Diaw – Seidu, Ogier, Caufriez – Allevinah (Zeffane, 59e), Magnin, Gastien, Neto – Khaoui (Cham, 59e), Rashani (Bela, 80e) – Kyei (Andrić, 80e). Entraîneur : Pascal Gastien.

