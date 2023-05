Pronostic Auxerre Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont sur sa lancée face à Auxerre

Cette opposition entre Auxerre et Clermont met aux prises deux formations en forme lors des dernières semaines. En effet, depuis début février, le club bourguignon a parfaitement redressé la barre en Ligue 1, ne s’inclinant qu’à deux reprises sur la pelouse de Strasbourg (2-0) et le week-end dernier à Marseille (2-1). Contre les Phocéens, Auxerre a mené au score, mais s’est logiquement incliné face à une formation marseillaise nettement plus entreprenante. Grâce à son bon passage, le club auxerrois est sorti de la zone rouge. 15e, l’AJA est loin d’être sauvée, car elle ne compte plus qu’un point d’avance sur le FC Nantes, première formation relégable. En forme, Auxerre est invaincu à l’Abbé-Deschamps lors de ses 6 dernières réceptions avec 3 succès face à Lyon, Troyes et Nantes, mais aussi des nuls contre Reims, Rennes et Lille.

8e, le Clermont Foot est sur une excellente dynamique de 5 victoires de rang. Assuré de son maintien, le club auvergnat veut finir dans la première moitié de tableau. Actuellement en 8e position, le club clermontois profite d’être libéré pour signer une excellente saison. Lors des dernières semaines, la formation auvergnate a pris le dessus sur Ajaccio (2-1), Troyes (0-2), Angers (2-1), Nice (1-2) et le week-end contre Reims (1-0). Face à une formation champenoise en forme, les hommes de Gastien ont rapidement ouvert le score par l’homme en forme du moment, Kyei. L’attaquant du Clermont Foot a inscrit son 7e but, et est revenu à égalité avec l’Autrichien Muhammed Cham. Sur une excellente dynamique, Clermont devrait être en mesure de pouvoir accrocher au moins le point du nul face à Auxerre.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

