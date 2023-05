Marinette Pichon défonce la FFF concernant le football féminin

Toujours en retard.

Marinette Pichon, ancienne internationale française, s’est plainte du manque d’envie de la Fédération française de réellement développer le football féminin au micro de RTL. Entre autres, elle a mis en avant le problème de contrats des joueuses de la D1 Arkema, non professionnels mais bien fédéraux, sauf pour les clubs les puissants – à savoir l’OL, Montpellier et le PSG. Pichon précise que ce retard accumulé depuis plusieurs années est notamment symbolisé par le manque de popularité dans l’Hexagone, à la différence de l’Angleterre ou de l’Espagne, parvenant à remplir des stades tels que Wembley et le Camp Nou.

🗣️ Marinette Pichon déplore qu'il n'y ait toujours pas de statut pro pour les footballeuses : "C'est révoltant, ça m'agace. Je me demande ce que fait la @FFF pour aider le développement du football féminin." 🔴 Invitée d'@amandine_begot dans #RTLMatin ⤵️ pic.twitter.com/TT715X52nk — RTL France (@RTLFrance) May 22, 2023

Enfin, l’ancienne attaquante a ciblé la FIFA, qui devrait « revoir son cahier des charges pour permettre aux diffuseurs d’acquérir la prochaine Coupe du monde ».

Elle est ronchon, madame Pichon.

OM 1993 : L'inaccessible étoile de Bernard Tapie