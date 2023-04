Marcus Coco : « C’est énervant de s’en prendre cinq devant toute la France »

La tête dans le seau.

Décapsulés par de fringants Toulousains dans le dernier acte de la Coupe de France (1-5), les Nantais sont arrivés décomposés en zone mixte, à l’issue de la finale. Parmi eux, Marcus Coco, dont le constat est sans appel : « On a que ce qu’on mérite. Le score est lourd, mais on ne mérite même pas de revenir. On n’a pas montré le visage qu’il fallait. Je ne blâme personne, mais au moment de faire les comptes, ce n’est pas le résultat escompté, a lâché l’ancien de l’EAG. Je comprends la colère des supporters. On a joué un match amical, on était à 80% de nos capacités. Si on était un vrai groupe, on serait revenus dans la rencontre. On est tous fautifs, ceux qui étaient sur le banc ou sur le terrain. Personne n’a su apporter ce qu’il fallait. Il va falloir qu’on se parle. C’est énervant de s’en prendre cinq devant toute la France. »

« Chérie coco, t’as cherché, tu as trouvé. »

