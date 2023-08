Marcelino ravi du mercato de l’OM

Un homme heureux.

L’Olympique de Marseille ouvrira la quatrième journée de Ligue 1 vendredi soir à Nantes avec l’opportunité de s’asseoir dans le fauteuil de leader du championnat. Mais à la veille du déplacement en Loire-Atlantique, Marcelino a surtout évoqué le mercato de son club, à quelques heures de la fermeture du marché des transferts et alors que plusieurs mouvements pourraient encore avoir lieu sur la Canebière, à l’image de Bamo Meïté. « Je sais que c’est important de savoir quel sera mon effectif à la fin du mercato, mais le plus important pour moi, c’est Nantes, prendre les trois points, a-t-il commencé. Si on y arrive, c’est fantastique. » Avant de lâcher : « Notre club a fait un très bon mercato, on a recruté pour le collectif, avec une bonne mentalité pour aider le groupe. Je suis satisfait de ce qui a été fait jusque-là. Je répondrai plus en détail après le 1er septembre et la clôture. »

Adepte du 4-4-2, le technicien espagnol a également abordé les changements tactiques imposés à ses joueurs depuis son arrivée, et en particulier au tandem Rongier-Veretout au milieu de terrain. « C’est vraiment le secteur où il y a le plus de différences entre les deux saisons, notamment sur le jeu offensif, a-t-il reconnu. Qu’est-ce que j’attends d’eux ? Qu’ils apportent un équilibre sur le terrain. (…) Si on regarde le dernier match face à Brest (2-0, samedi dernier), en première période, il n’y avait pas cet équilibre, c’était la faute de toute l’équipe. Il y avait trop de distance, trop d’espaces entre les lignes. »

Serrez les rangs !

Marcelino : « Ce serait fantastique que l’OM joue une quatrième finale de Ligue Europa »