Manchester United va nommer un ancien de City au poste de PDG

Désormais aux côtés de Carlos Tévez, Peter Schmeichel ou Denis Law.

Manchester United est sur le point de réaliser un très gros coup sur le marché des transferts. Septièmes de Premier League, les Red Devils n’ont pas jeté leur dévolu sur un joueur, mais sur un dirigeant. D’après les informations de The Athletic, le club qui a vu Jim Ratcliff et Ineos intégrer l’organigramme, va prochainement nommer un nouveau chief operating officer en la personne d’Omar Berrada. Ce nom est déjà connu dans la ville, puisqu’il occupait cette fonction à Manchester City, rival local aux ambitions bien plus élevées depuis quelques années.

Omar Berrada est loin d’être étranger à l’évolution positive des Citizens. « United recherchait en priorité un candidat ayant fait ses preuves dans le football, mais également capable de gérer l’aspect commercial. Berrada a excellé dans ces deux domaines à City, et dans le second lorsqu’il travaillait pour le FC Barcelone auparavant », indique le média britannique. Il a été identifié par Ineos, mais avec l’aval des Glazers. Si les Red Devils attendent l’accord final de la Premier League, le voisin a, de son côté, déjà confirmé le départ de son dirigeant : « Le Manchester City Football Club peut confirmer qu’Omar Berrada a démissionné de son poste de directeur des opérations footballistiques. Le club comprend sa décision de chercher un nouveau défi et il part avec nos remerciements et nos meilleurs vœux. »

Fair-play.

Roy Keane ne veut plus voir Bruno Fernandes capitaine de Manchester United