Faire payer 4 000 balles le droit d'avoir un abonnement : la dernière idée de MU pour ses fans

Ladies and gentlemen, Manchester United !

On connaissait les recrues flopesques à 70 millions, la 15e place de Premier League, une direction incompétente, mais là on a encore passé un cap. Pour rembourser la construction de son futur stade, qui devrait coûter aux alentours de deux milliards de livres, Ineos et compagnie ont pensé à un stratagème des plus astucieux : faire participer les fans. Mais pas qu’un peu. Comme rapporté par le Daily Mail, les dirigeants mancuniens auraient pensé à installer un « système de licence de siège personnel ». Un joli ensemble de six mots qui ne veut pas dire grand-chose si ce n’est copier les grandes franchises américaines et qui pourrait coûter… 4630 euros environ.

« Un pas de plus vers l’américanisation de notre sport »

Cette brillante idée pourrait permettre aux fans de réserver leur siège pour les 30 prochaines années mais ces derniers ne seraient pas assurés d’avoir l’abonnement annuel puisqu’il faudrait débourser en plus entre 700 et 1400 euros chaque saison pour pour en avoir un.

En bons Anglais, les supporters ont montré leur mécontentement même si rien n’a été encore rendu officiel. « C’est un pas de plus vers l’américanisation de notre sport, qui arrache le football à ses racines ouvrières, montrant à quel point notre club et ses propriétaires sont déconnectés de la réalité », a dénoncé le porte-parole du groupe ultra au journal anglais.

Au pire, il y a un club en bleu juste à côté.

