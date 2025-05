Un cadre de Manchester United raccroche

37 ans, c’est un beau chiffre.

Et c’est également l’âge auquel Jonny Evans raccroche les crampons, le défenseur de Manchester United ayant officialisé sa retraite ce samedi sur les réseaux sociaux. Formé au club, l’arrière central a évolué chez les Red Devils de 2007 à 2015, puis de 2023 à 2025.

Outre ces deux passages, l’Irlandais a connu trois autres clubs anglais (Sunderland, West Bromwich Albion et Leicester) et un belge (le Royal Antwerp). Son armoire à trophées est bien, bien remplie : une Ligue des champions, deux Premier League et une FA Cup ou encore deux League Cup.

Il manquera, mine de rien.

Manchester United réalise l’exploit et renverse le Hong Kong de Juninho