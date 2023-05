Manchester City va gagner la Ligue des champions

Marabout du tunnel pour City.

L’ancien agent de Yaya Touré, Dimitri Seluk, a annoncé avoir levé la malédiction lancée sur Pep Guardiola et Manchester City. En effet, depuis 2018 Seluk affirme avoir sollicité des marabouts pour punir les Skyblues du mauvais traitement de Touré en empêchant, entre autres, Guardiola de remporter une nouvelle Ligue des champions. Dans les colonnes du Daily Mirror ce lundi, l’agent russe a finalement « décidé » de lever le sortilège, en autorisant enfin City à soulever la C1.

Une plaisanterie de mauvais goût pour Yaya Touré, qui s’est empressé de réagir : « Il est vraiment temps d’arrêter d’associer l’Afrique à ces stéréotypes fatigants. Les médias ne devraient même pas perdre leur temps avec ce genre de trucs. De plus, cet homme n’est plus mon agent, donc arrêtez de nous associer. »

My former agent is being quoted by the media about a ‘curse’.

Please don’t associate me with this nonsense and lazy stereotypes about African curses!? 🤔

Media… move on please. This man does not represent me in any way. Amplifying these stereotypes is harmful.

— Yaya Touré (@YayaToure) May 8, 2023