De retour à son meilleur niveau, ce joueur avait terriblement manqué à Pep Guardiola

Il y a quelqu’un au bout du Phil.

Assumant son statut de plaque tournante du Manchester City de Pep Guardiola, Phil Foden a été ce mercredi soir un grand artisan de la victoire des Cityzens face à Dortmund (4-1). Auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 11 titularisations cette saison, l’Anglais a retrouvé des couleurs au même moment que Manchester City, de retour à un niveau plus affiché depuis plusieurs mois.

Un doublé, un trophée d’homme du match et un selfie en guise de célébration avec un supporter des Skyblues, Phil Foden s’est offert une soirée de gala, qui a particulièrement plu à son entraîneur Pep Guardiola.

« Il nous a beaucoup manqué… »

À la fin de la rencontre, le technicien espagnol n’a pas caché sa joie de retrouver son joueur à son meilleur niveau. « C’est un joueur de tout premier plan et il nous a beaucoup manqué, surtout quand il est heureux, a confié Guardiola. Et maintenant, tu sens qu’il est de retour et tu sais qu’il peut faire tout ce qu’il veut. »

Pep, le meilleur ambassadeur du polyamour.

