Pep Guardiola laisse planer le doute sur le départ de Jack Grealish

Le suspense est insoutenable.

Quelques heures avant l’entrée en lice de Manchester City dans le Mondial des clubs, ce mercredi (18h) face à l’équipe marocaine de Wydad Casablanca à Philadelphie, Pep Guardiola a laissé planer le doute sur le départ de Jack Grealish. L’international anglais n’aurait pas été retenu dans le groupe pour faciliter un départ. Acteur de l’incroyable quintuplé de 2023, il est arrivé chez les Skyblues en 2021 en provenance d’Aston Villa pour la somme de 117,5 millions d’euros.

« Il doit retrouver du temps de jeu, les papillons dans le ventre »

En conférence de presse, son entraîneur a tenté d’expliquer pourquoi il avait que peu utilisé Grealish lors de cet exercice 2024/2025 (16 titularisations) : « Jack est un joueur exceptionnel. La seule raison pour laquelle il n’a pas joué la saison dernière est bien sûr ma décision. Nous décidons qu’il doit jouer et avoir un endroit où il peut sentir qu’il peut revenir pour être le joueur qu’il était l’année du triplé ou tout au long de sa carrière à Aston Villa », a posé Pep Guardiola. « Ces deux dernières saisons, il n’a pas beaucoup joué et il doit retrouver du temps de jeu, les papillons dans le ventre à l’idée de pouvoir jouer tous les trois jours et montrer à nouveau toutes ses qualités. » Si la tendance se confirme, il s’agirait du deuxième départ majeur pour les Citizens cet été après celui de Kevin De Bruyne à Naples.

La fin d’une ère ?

Rayan Cherki reprend Lacrim et Ninho pour son bizutage