Manchester City a mis fin à un record en cours depuis près de dix ans à Manchester United

Qui aurait cru que le Manchester United post-Ferguson détiendrait le moindre record ?

Ce dimanche, les Red Devils ont longtemps tenu leur avantage dans le derby face à Manchester City, avant de craquer en seconde période face aux attaques de Phil Foden et Erling Haaland (3-1). Cette défaite met fin à une série record de Manchester United, qui n’avait plus perdu en Premier League après avoir mené à la pause depuis 143 matchs.

Il faut en effet remonter au 21 septembre 2014 pour voir le club mancunien concéder une défaite en championnat après avoir été devant au retour des vestiaires. Ce jour-là, l’équipe entraînée par Louis van Gaal s’était inclinée 5-3 face à Leicester City, après avoir mené 1-2 après 45 minutes.

Man Utd’s loss to Man City ended a 10-year run of 143 matches without defeat when leading at half-time 🤯 pic.twitter.com/tbUrSSPPZH

— Premier League (@premierleague) March 4, 2024