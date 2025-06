Malade, Kylian Mbappé est placé en isolement dans sa chambre d’hôtel

Saleté de clim…

Incapable faire la différence contre Al-Hilal pour entamer son Mondial des clubs, le Real Madrid a semblé bien fade, orphelin de Kylian Mbappé. Fiévreux, son cas n’a pas l’air de s’arranger. Le génie de Bondy a été placé à l’isolement dans sa chambre d’hôtel pour ne pas contaminer les autres. Le numéro 7 des Madrilènes était en si mauvais état qu’il ne pouvait ni participer à la séance photo officielle pour le Mondial ni accueillir Florentino Pérez aux États-Unis.

Bien manger, bien dormir

À en croire Marca, son état serait tel qu’il pourrait à peine manger quoi que ce soit : quelques fruits et de l’eau seulement. De plus, la chaleur infernale du continent américain (38°C, 65 % d’humidité) pousse le staff à ne prendre aucun risque le concernant. De son côté, Xabi Alonso n’a pas pu donner plus de précisions : « On ne sait pas s’il sera présent au deuxième match. On verra comment il récupère dans les prochains jours. Il a eu une importante épidémie virale. »

Les attaques verbales de Booba l’ont mis K.O.

