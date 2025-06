Le Real Madrid accroché par Al-Hilal pour la première de Xabi Alonso

Real Madrid 1-1 Al-Hilal

Buts : Garcia (34e) pour le Real Madrid // Neves (41e S.P.) pour Al-Hilal

Xabi démission !

Pour ses débuts sur le banc du Real Madrid, Xabi Alonso a dû se contenter d’un match nul face à Al-Hilal (1-1). Sans Kylian Mbappé, fiévreux, le Real s’en est remis à un petit jeune pour marquer : Gonzalo García, 21 ans et trois petites apparitions en Liga cette année. Bien servi par Rodrygo, l’Espagnol a ajusté le gardien en une touche dans la surface (1-0, 34e). Un avantage de courte durée, puisque Fran García a concédé un penalty cinq minutes plus tard, transformé avec autorité par Rúben Neves (1-1, 41e). Mérité pour les Saoudiens, qui ont tenu la dragée haute au vice-champion d’Espagne dans ce premier acte.

Bono a enlevé le penalty de la victoire à Valverde

Malgré une domination nette en deuxième période, le Real Madrid s’est heurté à un mur. Arda Güler a fracassé la transversale (46e) et Bono a activé le mode « Coupe du monde 2022 » avec un arrêt réflexe à bout portant devant Gonzalo García (46e) et un beau plongeon pour détourner le penalty de Federico Valverde (90e+2). Trent Alexander-Arnold a joué 65 minutes, et Dean Huijsen tout le match, pour leur première sous la tunique merengue. Le Real, roi de la Coupe du monde des clubs ancienne version (cinq titres), sera attendu au tournant dimanche contre Pachuca.

Surtout que se profilera rapidement un huitième de finale potentiel contre Manchester City ou la Juventus…

Revivez Real Madrid - Al Hilal (1-1)