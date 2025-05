Mais quand aura donc lieu le Trophée des champions ?

On fait un Doodle ?

Pour la troisième année de suite, le Trophée des champions ne trouvera pas sa place dans le calendrier estival, selon L’Équipe. Prévue pour opposer le champion de France (PSG) au vainqueur de la Coupe de France (PSG ou Reims), cette affiche de prestige reste orpheline de date pour son édition 2025. En cause : un été XXL pour le Paris Saint-Germain, tout juste auréolé de son treizième titre en Ligue 1.

Un casse-tête pour trouver une date

Les hommes de Luis Enrique vont d’abord disputer la finale de la Ligue des champions face à l’Inter Milan, le 31 mai à Munich, avant de s’envoler pour les États-Unis où se tiendra la toute première Coupe du monde des clubs (du 14 juin au 13 juillet). Le championnat reprenant mi-août, la LFP a même envisagé de repousser la première journée du PSG. Mission donc quasi impossible pour organiser la rencontre avant la rentrée.

Résultat : comme en 2023 et 2024, c’est en hiver que le match devrait se jouer. La date du 23 décembre a été avancée, mais l’UNFP (le syndicat des joueurs) ne verrait pas ce calendrier d’un bon œil. Côté affiche, si Paris l’emporte samedi contre Reims en finale de Coupe de France, ce serait l’OM, dauphin en L1, qui prendrait place pour un Classique explosif. Sinon, place à un remake de PSG-Reims. Sans oublier que lors des prochaines saisons, le Trophée des champions pourrait changer de format et se décliner en un Final Four…

Déjà que c’est compliqué de trouver une date pour un match, alors trois…

