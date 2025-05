L'UNFP tacle Jean-Michel Aulas pour sa gestion du foot féminin

Droit dans le mur ?

Dans la foulée des déclarations pleines d’espoir de Jean-Michel Aulas à propos de l’avenir du football féminin français lors de la cérémonie de remise des trophées UNFP, le syndicat a sèchement taclé le président de la Ligue féminine de football professionnel. L’ancien boss de l’OL s’était notamment réjoui d’annoncer la création d’une Coupe de la Ligue toute neuve, et avait promis l’arrivée de nouveaux investisseurs.

« Pourquoi n’a-t-on que l’espoir ? »

« Mais pourquoi n’a-t-on plus que l’espoir, “pour unique raison, pour unique secours, pour tracer un chemin et forcer le destin” au terme de la première saison d’un professionnalisme qui, malgré tout, porte les prémisses d’une évolution sensiblement positive du football au féminin en France ? », s’interroge notamment l’UNFP. Avant de fustiger : « À défaut de certitudes et d’un engagement ferme, Jean-Michel Aulas, parfait dans son rôle de président de la LFFP, distribue de l’espoir à la criée ». Le communiqué réclame également une nouvelle fois la mise en place d’une convention collective, un an après le passage au professionnalisme.

En même temps, on ne réagit pas toutes ensemble, c’est chacune pour soi. Comment voulez-vous avancer ? Mentalité française…Prenez exemple sur les États-Unis et l’Espagne !Une finale en Côte d’Ivoire quelle image envoyez-vous au football F? Alors qu’il y a énormément de problèmes https://t.co/Bvp2M8raa6 — Morgane Belkhiter#3 (@belkhiter_m3) April 30, 2025

Cette situation inquiète les joueuses de Première Ligue, à l’image de Morgane Belkhiter. « En même temps, on ne réagit pas toutes ensemble, c’est chacune pour soi, a regretté la Stéphanoise sur X. Comment voulez-vous avancer ? Mentalité française… Prenez exemple sur les États-Unis et l’Espagne ! Une finale en Côte d’Ivoire, quelle image envoyez-vous au football féminin ? Alors qu’il y a énormément de problèmes. »

De héros du football féminin à paria real quick.

