Luka Modrić et le Real, c’est fini

Un an après Toni Kroos, une autre légende madrilène va tirer sa révérence à la fin de la saison. Le Real Madrid vient d’annoncer le départ de Luka Modrić à la fin de la saison 2024-2025. La Maison-Blanche s’est pour le moment contentée d’une sobre publication sur les réseaux sociaux où l’on peut lire « Merci, Luka ».

Hala Modrić

Ballon d’or 2018, le natif de Zadar aura marqué l’histoire du football de par sa qualité technique, et le Real Madrid n’y fait pas exception. En 590 apparitions, le Croate aura été décisif sous la tunique blanche plus d’une centaine de fois, sans parler de son palmarès gargantuesque. En une douzaine de saisons, ce sont cinq championnats d’Espagne, deux Coupes du Roi, mais surtout six Ligues des champions ramenées en terres castillanes, dont il sera à chaque fois l’artisan principal. Si son dernier exercice en Espagne demeure une saison blanche, le Maestro restait à un niveau plus qu’honorable pour ses 39 ans.

À ce moment précis, difficile de prédire l’avenir de « Zouko », lui qui souhaitait prendre sa retraite sous le maillot merengue. Visant la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, difficile de croire que le milieu de terrain ait rayé cet objectif de sa liste. En dehors du terrain, l’ancien de Tottenham a investi récemment dans un club du football britannique, en devenant copropriétaire de Swansea.

Le seul et véritable Luka Magic.

