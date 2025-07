Luis Suárez en direction de la retraite ?

Il n’a plus de mordant.

À 38 ans, Luis Suárez pourrait bientôt raccrocher les crampons. Selon AS, l’attaquant uruguayen ne prolongerait pas son contrat avec l’Inter Miami, qui expire en décembre prochain. Cette décision, mûrie depuis sa dernière extension en janvier, après la qualification de l’équipe américaine pour la Coupe du monde des clubs, s’inscrit aussi dans les besoins économiques du club.

Avec son statut de « joueur de franchise », El Pistolero touche l’un des plus gros salaires de l’effectif, son départ serait donc vu comme une bonne grosse bouffée d’oxygène pour un club en difficulté financière cette saison.

Deuxième meilleur buteur du club derrière Messi

Malgré la lourde défaite face au PSG (4-0) en Coupe du monde des clubs, l’ancien attaquant de Liverpool et du FC Barcelone souhaite quitter la Floride sur une bonne note. Un titre de champion de MLS serait la cerise sur le gâteau d’une carrière couronnée de succès – puisque c’est bien connu, après avoir tout gagné en Europe, le rêve ultime est de remporter le Supporters’ Shield. Depuis son arrivée l’été dernier, il s’est imposé comme un élément clé en inscrivant 34 buts, devenant le deuxième meilleur buteur du club derrière Lionel Messi (50).

Avec ce départ, la légende de la Celeste envisagerait de tirer sa révérence, notamment en raison d’un genou meurtri depuis de nombreuses années. « Celui qui parle est mon corps et la douleur que je ressens au quotidien est grande. J’ai besoin de me reposer, de profiter de la famille, et le destin saura où il me trouvera à l’avenir. Si je vais dans un club, c’est pour gagner, sinon je prendrai ma retraite », avait-il déjà déclaré dans une interview en 2023.

Plus qu’à attendre l’hommage de Patrice Évra.

