Lionel Messi et Luis Suárez s’amusent avec l’Inter Miami

Il y a Zidane – Ronaldo, Guillit – Van Basten, Platini – Boniek, Loko – Pedros, et ces deux-là.

Même avec des cheveux gris, Lionel Messi et Luis Suárez continuent de s’amuser aux Amériques. Les deux compères ont mis fin à une série de quatre matchs sans victoire de l’Inter Miami, en faisant le spectacle contre Montréal (4-2). Ils ont marqué un doublé et délivré une passe décisive chacun, en souvenir de leurs glorieuses années barcelonaises.

Une statistique l’illustre : les deux ont été impliqués 116 fois sur un même but pendant leur carrière. Entre Barcelone et Miami, Lionel Messi a marqué 66 buts sur des passes de Luis Suárez, et l’Uruguayen a marqué 50 fois sur des passes de Lionel Messi.

Messi to Luis Suarez for the goal! 😤

The legendary duo links up for another goal. pic.twitter.com/ZIkZavcTGO

— Major League Soccer (@MLS) May 29, 2025